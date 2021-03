Varane obiettivo della Juventus. Paratici rifà il look alla difesa

Varane ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è obiettivo sensibile della Juventus. Dall’Inghilterra rilanciano la destinazione Manchester United.

La difesa della Juventus può subire una vera e propria rivoluzione se si considera che anche Raphael Varane rischia di salutare la Spagna, al termine della stagione. Il centrale francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e non c’è più molto tempo: senza il prolungamento, l’addio fra qualche mese appare inevitabile. A riferirlo è il Daily Telegraph che riporta anche il forte interessamento del Manchester United, che non appare soddisfatto dei propri attuali difensori.

Varane e la difesa della Juventus

Gli imminenti addii di Bonucci e Chiellini rendono necessario un restyling della retroguardia bianconera. E’ per questo che Paratici ha già iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca dei profili giusti. Quello di Varane lo è per affinità al successo e per profilo internazionale. Nel 2018 ma la richiesta era stata superiore ai 100 milioni di euro. Una cifra che oggi potrebbe essersi addirittura dimezzata. La scadenza, fra meno di un anno e mezzo, mette spalle al muro il Real Madrid, che, come detto, senza rinnovo sarà costretto a cedere il proprio calciatore.