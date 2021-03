Calciomercato Juventus, addio Donnarumma: offerta monstre dalla Premier

By

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il Chelsea fa sul serio per il portiere, e prepara la super offerta

Calciomercato Juventus Donnarumma Milan/ Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza al termine di questa stagione: a nulla sono valsi gli incontri tra l’entourage del calciatore e i vertici dirigenziali rossoneri per pervenire alla fatidica fumata bianca. Le richieste dell’estremo difensore sono chiare: quadriennale a 9-10 milioni di euro a stagione e la possibilità di ottenere la fascia di capitano.

Di diverso avviso è il Milan, che non vorrebbe sforare il muro dei 7,5 milioni a stagione, già toccato dal contratto di Zlatan Ibrahimovic. I contatti tra le parti proseguono, ma il tempo comincia inesorabilmente a stringere, e la concorrenza non sta a guardare: secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, ad esempio, nelle ultime per Gigio si sarebbe fatto avanti il Chelsea, alla ricerca di un estremo difensore affidabile al quale consegnare le chiavi della propria porta.