Jorginho alla Juventus, calciomercato: “sfida” al gioiello della Serie A

Calciomercato Juventus, la pista Jorginho sempre calda: testa a testa tra il brasiliano e Locatelli per il ruolo da mediano

Calciomercato Juventus/ Che la Juve abbia bisogno di un centrocampista tecnico e di qualità, beh, non è certo una novità. Il limite strutturale dei mediani a disposizione di Andrea Pirlo è emerso nella sua problematicità nel momento in cui Arthur è stato costretto a fermarsi ai box, a causa di una fastidiosa calcificazione della membrana interossea dalla quale negli ultimi giorni il brasiliano sembra essersi ripreso.

L’unico che potrebbe giocare come play davanti alla difesa, al posto di Arthur, è Rodrigo Bentancur, ma si tratta di un adattamento, dal momento che l’ex Boca Juniors predilige fungere da mezzala e non ha nell’impostazione la sua qualità preponderante. Ecco che Paratici, alla luce degli addii sempre più probabili di Ramsey e Rabiot al termine di questa stagione, guarda alla prossima finestra di calciomercato con la speranza di mettere a segno quei colpi che darebbero man forte alla mediana dei Campioni d’Italia. Nel novero di nomi vagliato dalla Juventus, soprattutto due stuzzicano le fantasie dei vertici dirigenziali bianconeri, e sono quelli di Locatelli e Jorginho.

Calciomercato Juventus, Jorginho nome caldo: la spunta su Locatelli?

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, notizia poi ripresa da tuttojuve.com, al brasiliano non dispiacerebbe affatto la possibilità di ritornare a giocare in Serie A, anche se non si sa ancora con certezza a quanto ammonti la valutazione che ne fa il Chelsea, che due stagioni fa sborsò quasi 60 milioni di euro per prelevarlo dal Napoli. Possibile che i Blues possano accontentarsi di 50-55 milioni: ecco perché la Vecchia Signora starebbe sondando anche la pista Locatelli, valutato dal Sassuolo attorno ai 40 milioni di euro.

