Juventus, cambia ancora la regola: la comunicazione ufficiale

Juventus, cambia ancora la regola. Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Ifab dopo l’assemblea generale annuale

Cambia ancora l’interpretazione del fallo di mano che poi porta ad un gol. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Ifab, dopo l’assemblea generale annuale che si è tenuta oggi in video conferenza.

“Durante l’AGM sono stati concordati vari cambiamenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli e cattiva condotta” – si legge nel comunicato – con novità relative alla prossima stagione. Poiché l’interpretazione dei falli di mano non è sempre stata coerente a causa di applicazioni errate della Legge, i membri hanno confermato che non ogni tocco della mano/braccio di un giocatore con la palla è un’infrazione. Il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare una rete non sarà più considerata un’infrazione”. In poche parole, se un calciatore tocca involontariamente il pallone con la mano, e poi un compagno riesce a segnare, non è fallo.

LEGGI ANCHE: Juventus-Lazio, assenze pesanti anche per Inzaghi: le ultime