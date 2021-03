Juventus-Lazio, probabile formazione: debutto dal primo minuto.

Juventus-Lazio, Pirlo in emergenza si deve affidare al giovane centrocampista. In attacco ancora Morata in panchina. Si punta ancora sul 3-5-2

Le parole di Pirlo in conferenza stampa lasciano pochi spazi a interpretazioni. La Juventus è in emergenza e si deve fare di necessità virtù. In questo momento così delicato la formazione bianconera si ritrova con molte defezioni. E l’undici anti Lazio è praticamente già fatto.

Mancheranno certamente Cuadrado, Arthur, Bentancur e Chiellini. Ai quali si aggiungeranno, probabilmente, anche Bonucci e De Ligt. Oltre a Frabotta fuori per squalifica. Oltre al fatto che Morata, come confermato dal tecnico, non è ancora al massimo della condizione.