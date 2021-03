Juventus-Lazio, assenze pesanti anche per Inzaghi: le ultime

Juventus-Lazio, anche la squadra biancoceleste con delle assenze pesanti. Emergenza difesa per Simone Inzaghi che si affiderà a Lulic

Nemmeno la Lazio, domani, arriverà al meglio alla gara dell’Allianz contro la Juventus. Problemi in difesa per Simone Inzaghi, che non potrà contare sicuramente su Lazzari e Luiz Felipe. Due titolari. C’è anche qualche dubbio relativo a Radu: anche lui dovrebbe dare forfait.

Per il resto la Lazio cambierà comunque poco. Non ci sono dubbi sugli altri titolari al momento con Reina tra i pali, e Marusic che si abbasserà dietro per formare insieme a Hoedt (in ballottaggio con Parolo che potrebbe stravolgere le cose) e Acerbi il pacchetto arretrato. A centrocampo spazio a Lulic e Fares sugli esterni, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto giostreranno in mezzo al campo. In attacco, confermata la coppia Immobile-Caicedo.

LEGGI ANCHE: Juventus-Lazio, probabile formazione: debutto dal primo minuto.