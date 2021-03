Pirlo: «Vi dico chi mancherà ancora con la Lazio. Juventus, tanti ko»

Andrea Pirlo in conferenza stampa ha spiegato che molti uomini ancora non saranno disponibili per Juventus-Lazio. Il punto della situazione.

«Gli Indisponibili ci sono». Andrea Pirlo in conferenza stampa taglia la testa al toro e spiega come l’emergenza in casa Juventus sia continua. «Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra e fortunatamente abbiamo ancora un giorno per cercare di recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti perciò dovremo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore». Non di certo la migliore delle presentazioni in vista di una gara così delicata contro la Lazio.

Pirlo e le assenze della Juventus

Pirlo poi entra nel dettaglio e fa il punto sull’infermeria. «De Ligt non si è ancora allenato, ha preso questa botta a Verona e domani vedremo come starà e se sarà possibile recuperarlo. Bonucci ha fatto una parte dell’allenamento oggi, ma viene da sedici giorni di inattività. Sta un po’ meglio, ma per me non c’è il 100% delle possibilità che possa partire dall’inizio. Morata sta meglio el’altro giorno ha giocato una mezz’ora e ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica e speriamo possa fare anche più di trenta minuti». Riserbo, invece, sulle condizioni di Juan Cuadrado.