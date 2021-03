Calciomercato Juventus, affondo per il parametro zero

Stiamo entrando nella fase finale della stagione ma il calciomercato della Juventus in vista del prossimo campionato è già entrato nel vivo.

Uno dei reparti che subirà ritocchi sarà quello offensivo. Cristiano Ronaldo è destinato a rimanere, anche se le sirene per giocare altrove non gli mancano di certo. Il futuro di Dybala potrebbe essere riscritto in caso di mancato rinnovo della “Joya”. Non è da escludere che in estate la Juventus possa prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo. E nel frattempo ci sono tanti nomi che circolano come possibili rinforzi per la squadra di Pirlo.

