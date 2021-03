Calciomercato Juventus, addio De Ligt: il futuro del difensore è segnato

De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: il difensore olandese sarebbe entrato nel mirino dei blaugrana, alla ricerca di un rinforzo importante

Calciomercato Juventus De Ligt Barcellona/ Dopo un inizio un pò barcollante, De Ligt è diventato un punto fermo della Juventus. L’olandese è riuscito a superare il periodo di adattamento al nostro campionato, rivelandosi uno degli acquisti più azzeccati di Fabio Paratici degli ultimi anni. In molti hanno storto il naso nel momento in cui la compagine bianconera ha versato 70 milioni e più nelle casse dell‘Ajax, ma il centrale ha mostrato in più di una circostanza la stoffa del campionato, disimpegnandosi con una certa disinvoltura anche in campo internazionale.

Le prestazioni dell’olandese non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori: secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, e in particolar modo da Don Diario, De Ligt sarebbe entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana sono alla fine di un ciclo, e hanno bisogno di nuovi acquisti con i quali far cominciarne uno nuovo, e l’assistito di Mino Raiola è un profilo sul quale gli spagnoli avevano catalizzato l’attenzione prima che diventasse un nuovo calciatore della Juventus.