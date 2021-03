Calciomercato Juventus, affondo per il centravanti: servono 25 milioni

Calciomercato Juventus, Paratici alla ricerca di un attaccante: è affondo per il francese. Ma servono 25 milioni per portarlo a Torino

La Juventus punta Lacazette: e sarebbe pronta all’affondo decisivo. Paratici sarebbe sulle tracce dell’attaccante francese dell’Arsenal che va in scadenza di contratto nel 2022. Sul quale, però, ci sono anche Roma, Tottenham e Atletico Madrid, secondo il portale todofichajes.

Con il solo Morata a disposizione, e con Dybala che sembrerebbe lontano dal rinnovo, alla formazione bianconera serve senza dubbio una punta, importante, da poter regalare a Pirlo nella prossima stagione. E i fari si sarebbero accesi su Lacazette, che saluterà l’Arsenal alla fine della stagione dopo un’annata da dimenticare. Incrinato il rapporto con Arteta che ormai lo manda in campo con il contagocce.

LEGGI ANCHE: Juventus, testa al Porto: importanti rientri in vista

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è scontro con la Roma per il difensore

Calciomercato Juventus, Lacazette nel mirino

Lacazette, 29 anni, attaccante anche della Nazionale francese – e con i transalpini, la Juventus, ci ha sempre visto giusto – sarebbe il profilo ideale. Caratura internazionale e grade vena realizzativa. E poi sarebbe subito pronto all’avventura italiana dopo aver giocato in Ligue 1 e in Premier League.

Occhio però: perché la Roma si è mossa con grande anticipo e perché il Tottenham di Mourinho starebbe cercando di tenerlo in Inghilterra. Più distante sembrerebbe l’Atletico di Simeone, con che con Suarez e Joao Felix ha comunque la coperta lunga. Lacazette va in scadenza nel 2022, quindi su costo del cartellino (25 milioni) si potrebbe aprire una trattativa e abbassare le richieste dei Gunners. Che comunque si sono già messi l’anima in pace e sanno che il francese alla fine della stagione andrà via. Sarebbe un colpo importante per la Juventus.