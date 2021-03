Calciomercato Juventus, in estate possibile rivoluzione a centrocampo

Nel prossimo calciomercato sono molto attese le mosse di una Juventus che ovviamente vuole rimanere al top sia in Italia che in Europa.

Se c’è un reparto che necessita di qualche ritocco potrebbe essere, oltre all’attacco, anche il centrocampo. Dove forse si è sentita l’assenza di un autentico playmaker, proprio quel ruolo che mister Pirlo ha svolto da grande campione nel corso della sua carriera da calciatore. E dalla Spagna sono tanti i rumors che arrivano come possibili colpi per il futuro.

Calciomercato Juventus, ci sono Jorginho, Aouar e Paredes tra gli obiettivi

Come riporta “Don Balòn”, per la Juventus nella prossima estate potrebbero esserci diversi cambiamenti soprattutto in mezzo al campo. L’obiettivo numero uno dei bianconeri sarebbe Jorginho del Chelsea, diventato un perno della squadra di Tuchel e e la cui valutazione è di oltre 50 milioni di euro. Obiettivo difficile, insomma, anche se la Juventus conterebbe di ricavare all’incirca quella somma dalle cessioni di Rabiot e Ramsey, arrivati a costo zero ma non totalmente convincenti nell’esperienza italiana. Tuttavia ci sarebbero anche altri due nomi caldi per la linea mediana della Juve, quello del francese Aouar e quello del regista argentino Leandro Paredes, che conosce bene la serie A per i suoi trascorsi. Di sicuro centrocampisti che porterebbero grande qualità alla linea mediana juventina.