Calciomercato Juventus, può sfumare l’arrivo del bomber francese

Il calciomercato della Juventus vedrà senz’altro i bianconeri alla ricerca di una nuova pedina per l’attacco nel corso dell’estate.

Chiaramente dovrà trattarsi di un centravanti di spessore internazionale, che finisca facilmente in doppia cifra e che possa essere un ottimo investimento anche in ottica futura. E sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi. Tra i tanti anche quello di Alexandre Lacazette, bomber dell’Arsenal di Arteta. Giocatore ormai maturo, una punta di indubbia esperienza. Certo è che però la concorrenza non gli manca di certo, rendendo difficile l’affare.

Calciomercato Juventus, il Tottenham favorito per Lacazette

Come riporta infatti Calciomercatoweb.com le ultime voci che arrivano dalla Spagna e precisamente da Todofichajes parlano di un interessamento non solo della Roma, ma soprattutto del Tottenham e dell’Atletico Madrid. L’Arsenal venderà il calciatore quest’estate considerando che è in scadenza a giugno 2022 e altrimenti correrebbe il rischio di perderlo a costo zero. Dalla cessione di Lacazette vorrebbe ricavare 25 milioni di euro almeno e ci sarebbe il Tottenham in testa. Il calciatore infatti vorrebbe continuare la sua esperienza in Premier e accettando l’offerta degli Spurs non dovrebbe neppure spostarsi da Londra.