Calciomercato Juventus, il Real su un obiettivo di Paratici: 30 milioni sul piatto

Van De Beek alla Juventus, calciomercato: il trequartista sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Le ultime indiscrezioni

Calciomercato Juventus Van De Beek Real/ Tra pochi mesi la sessione estiva di calciomercato riaprirà nuovamente i battenti. Una finestra che si preannuncerà molto simile a quella dell’anno scorso, dove anche i grandi club dovranno avere un occhio di riguardo verso quel bilancio strenuamente messo alla prova dalla pandemia. Ecco perché molto presumibilmente servirà molta fantasia da parte degli addetti ai lavori, per cercare di rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori ma allo stesso tempo non gravare sui bilanci del propri club.

Ne sa qualcosa il Real Madrid, che da un paio di stagioni si è rivelato piuttosto restio a quelle spese folli che ne avevano caratterizzato gli acquisti delle gestione Perez. I Blancos, però, avrebbero messo nel mirino un obiettivo della Juventus: si tratta di Dommy Van De Beek, attualmente in forza al Manchester United, che non è mai riuscito ad incidere in maniera determinante con i Red Devils, al punto da trascorrere più tempo in panchina che sul manto erboso.