Juventus, il Porto vince: ma Conceicao è in ansia

Juventus, il Porto, avversario martedì in Champions, vince in campionato. Ma Sergio Conceicao è in ansia per il calciatore

Non vuole mollare il Porto in campionato. E nonostante tra due giorni si giochi a Torino una grande opportunità di approdare ai quarti di finale di Champions League – noi speriamo possa tornare in Portogallo con un’enorme delusione – decide di non fare turnover contro il Gil Vicente.

E la scelta premia il tecnico Conceicao: la sua squadra vince 2-0 in trasferta grazie alle reti di Uribe (sassata da dentro l’area di rigore) e di Sergio Oliveira con la conclusione dalla distanza. Tutto bene quindi. Ma l’ex Lazio e Inter però è in ansia per alcuni infortuni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, affondo per il centravanti: servono 25 milioni