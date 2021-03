Calciomercato Juventus, Marcelo più vicino: l’indizio arriva dal Real

Marcelo alla Juventus, calciomercato: il difensore brasiliano nel mirino della Vecchia Signora. Il Real, intanto, vira su Guerreiro del Borussia

Calciomercato Juventus Marcelo/ La trattativa per il rinnovo di Marcelo con il Real Madrid sembra ormai essere naufragata quasi del tutto. Il brasiliano, il cui contratto con i Blancos scadrà il prossimo giugno, non ha trovato l’accordo con il club nel quale milita da più di quattordici anni, e le possibilità di un suo addio diventano ogni giorno sempre più concrete. A confermare indirettamente questa suggestiva pista di mercato è l’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna e riportata da tuttojuve.com, secondo la quale il Real avrebbe cominciato a sondare il terreno per il terzino del Borussia Dortmund Guerreiro, valutato circa 30 milioni di euro.

Marcelo piace e non poco alla Juventus: i bianconeri sono interessati al brasiliano da più di un anno, su esplicita richiesta di Cristiano Ronaldo, che vorrebbe ricreare il tandem che tanto bene ha fatto con la maglia del Real. Mai come quest’anno l’affare Marcelo-Juve può diventare realtà, a patto che il giocatore decida di decurtarsi il suo attuale stipendio, che si aggira sui 10 milioni di euro. La “Vecchia Signora” non vorrebbe andare oltre un contratto annuale a 5,5 milioni più bonus a stagione, con opzione per il rinnovo al raggiungimento di determinate condizioni.