De Paul alla Juventus, concorrenza agguerrita per l’argentino

De Paul lascerà l’udinese a fine stagione e la Juventus è in prima fila. Tuttavia anche il PSG di Pochettino ha chiesto info sull’argentino.

Il Psg è a caccia di un centrocampista e Mauricio Pochettino ha un nome in mente per alzare la qualità in quel reparto. Tra i primi nomi in lista c’è Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese che sta confermando le sue qualità in questa stagione di Serie A. Per l’argentino 5 gol e 6 assist in questo campionato e prestazioni che trascinano il club friulano. A riferirlo è il portale calciomercatoweb.it. Sul calciatore ci sono da tempo Juventus e Inter, che vorrebbero regalarlo ai rispettivi allenatori per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo.

