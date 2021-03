Juventus, concorrenza inglese per due gioielli del Real Madrid. C’è Ancelotti

Lucas Vazquez e Isco sono in procinto di dire addio al Real Madrid al termine del campionato. La Juventus spinge per entrambi, ma Ancelotti vorrebbe strapparli ai blancos per portarli all’Everton.

In casa Real Madrid ci saranno tanti calciatori che vedranno esaurire il prossimo 30 giugno l’accordo che li legava ai blancos. Tra gli altri ci sono anche Isco e Lucas Vazquez, da tempo finiti nel mirino di Fabio Paratici. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, l’esterno avrebbe rifiutato la proposta del Real Madrid per il prolungamento del contratto e molti club, in giro per l’Europa, hanno drizzato le orecchie. Sono pronti a cogliere l’occasione, in Italia ad esempio oltre ai bianconeri c’è il Milan.

Isco e Vazquez, occhio ad Ancelotti

‘DefensaCentral’ riporta però un’indiscrezione che non piace ai fan della Juventus. Carlo Ancelotti, infatti, vorrebbe addirittura mettere a segno un doppio colpo, strappando al Real Madrid Vazquez e Isco. Il doppio acquisto – si legge – sarebbe anche un modo per convincere James Rodriguez a rimanere all’Everton. Il colombiano starebbe, infatti, pensando di far ritorno in Spagna. Il futuro però, resta tutto da scrivere e questi mesi che portano al termine della stagione potrebbero cambiare parecchie cose.