De Ligt: «Alla Juve imparo tutto. Se difendi qua, lo fai ovunque. Buffon ha 29 anni»

De Ligt sempre più entusiasta della sua avventura alla Juventus. Il difensore spende parole di elogio per Gigi Buffon, un highlander del calcio.

C’è la possibilità che vada via in estate per ragioni di bilancio. E’ però una soluzione che nessun tifoso della Juventus vorrebbe mai prendere in considerazione. Tuttavia l’ipotesi è in piedi e la destinazione Manchester United (o Barcellona) resta viva. Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della Vecchia Signora e della nazionale olandese, parla, intervistato dal “Telegraph“, della sua esperienza in bianconero.«La Juve? Ho fatto come a scuola in matematica, ho messo a confronto pro e contro, alla fine ho scelto la Juventus. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza. Se puoi difendere in Italia, puoi farlo ovunque. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più».

