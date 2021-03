Formazioni ufficiali Juventus Porto, UCL: ritorno degli ottavi

Cristiano Ronaldo è solito mettersi in mostra in partite di questa portata, il suo contributo sarà essenziale. Già in passato fu proprio lui l’autore di una, ormai, leggendaria remuntada contro i rivali di sempre dell’Atletico Madrid. Un phisique du role perfetto per riportare la Juventus al passaggio del turno. Non sarà di certo semplice, anche per gli undici di Conceicao sono imbattuti fino adesso, una partita fondamentale non solo per la Juventus ma anche per il suo allenatore: Pirlo è saldo sulla panchina dei bianconeri, ma un cosiddetto scivolone potrebbe risultare cruciale anche per la sua permanenza. I bianconeri hanno tutte le qualità per arrivare alla vittoria ma dovranno giocare da Juventus. Appuntamento, come sempre, alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.