Calciomercato Juventus, asta italiana per il baby argentino

Anche per il calciomercato della Juventus nelle ultime sessioni si è guardato soprattutto al futuro, ad elementi che possano far bene nei prossimi anni.

Non ci sono dubbi sulla volontà della società bianconera di rimanere al top sia in Italia che in Europa. Per farlo c’è bisogno dell’arrivo di grandi campioni, vero, ma anche giovani innesti che possano crescere e sbocciare in prima squadra. Operazione che la Juventus sta già facendo da anni, anche grazie al lavoro dell’Under 23 che quest’anno ha consentito a Pirlo di promuovere diversi ragazzi nella sua rosa. Da Frabotta a Fagioli, giovani interessanti in rampa di lancio per il futuro.

