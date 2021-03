Juventus-Porto, i convocati di Pirlo: recupero fondamentale

Juventus-Porto, ecco la lista dei convocati bianconeri per la gara di stasera. C’è un recupero fondamentale per Pirlo nel pacchetto arretrato

Andrea Pirlo ha diramato pochi minuti fa la lista ufficiale dei convocati per la sfida di stasera contro il Porto. Recupero fondamentale per il tecnico bianconero: oltre a Chiellini infatti, è presente anche De Ligt, che si è lasciato alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto fuori nella gara contro la Lazio e che torna quindi a disposizione.

Sono 22 i nomi presenti nella lista: e oltre ai due difensori già citati, ci sono anche Bonucci e Arthur, che probabilmente giocheranno dall’inizio questa sera. Non ci sono Dybala e Bentancur: il primo per i soliti problemi, il secondo perché positivo al Covid e che probabilmente rientrerà alla fine della settimana per l’impegno di campionato. Anche Danilo è out per via della squalifica.

