Calciomercato, la Juventus “mette le ali”: si prepara l’assalto a Gosens

Gosens alla Juventus, calciomercato: i bianconeri provano l’affare dall’Atalanta. Servono 40 milioni di euro per il grande colpo

Gosens Juventus Calciomercato / La debacle europea di martedì scorso ha palesato i limiti strutturali della Juventus di Andrea Pirlo, che ha tremendamente faticato nel tenere a bada le sortite sulla fascia della compagine di Coincecao. In particolar modo Alex Sandro è parso poco a suo agio nel ruolo “liquido” che Pirlo gli ha affidato: il brasiliano è stato ben al di sotto della sufficienza, distratto, impreciso ed incapace di incidere nel match più importante della stagione.

Ecco perché la Juventus starebbe ragionando all’ipotesi di acquistare un esterno di fascia pura: nelle ultime ore si è vociferato di un possibile interessamento dei bianconeri per Robin Gosens, autore di 9 goal e 4 assist nella straordinaria stagione disputata fin qui con la maglia dell’Atalanta. Che il tedesco piaccia alla Vecchia Signora non è certo una novità: come vi abbiamo ribadito in più di una circostanza, Paratici ha avuto dei dialoghi informali con l’entourage del calciatore già in estate. Sondaggi, timidi, e niente più: la valutazione dell’Atalanta si attesta sui 40 milioni di euro, e non sembra intenzionato a fare sconti.