Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Sergio Ramos non ha dubbi

Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus Ronaldo Ramos/ La bruciante eliminazione rimediata dalla Juventus al cospetto del Porto ha lasciato scorie che difficilmente potranno essere cancellate. I bianconeri hanno fallito nuovamente, per il secondo anno consecutivo, l’assalto ai quarti di finale di Champions League, vedendo ridimensionate le loro ambizioni europee. Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente Cristiano Ronaldo, che all’Allianz Stadium si è reso protagonista di una delle più brutte prestazioni della sua luccicante carriera. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Sergio Ramos nel corso di un’intervista rilasciata ai media spagnoli.

Ecco le parole del capitano del Real Madrid: “Sicuramente Cristiano è il fiore all’occhiello della Juventus, ed è piuttosto naturale che ricadano soprattutto su di lui le eventuali responsabilità di una brutta prestazione. Ne so qualcosa anch’io, non è stato affatto una stagione facile per noi. In Champions ogni partita è dura, non ci sono gare facili, e l’eliminazione è sempre dietro l’angolo. Spero che non capiti a noi la prossima volta.”