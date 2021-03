Juventus, Gasperini punzecchia i bianconeri dopo il flop europeo

Per la Juventus questi sono giorni di riflessione dopo l’eliminazione in Champions League arrivata per mano del Porto.

La squadra bianconera puntava molto sull’Europa e su un trofeo che manca nella bacheca del club addirittura da 25 anni. E invece i sogni di Ronaldo e compagni si sono infranti contro un Porto organizzato che è riuscito a estromettere la Juve dalla competizione pur perdendo per 3-2 nel match di ritorno. Adesso per i bianconeri si prevedono delle settimane molto impegnative. Si dovrà cercare di recuperare più terreno possibile dall’Inter capolista e magari pianificare un sorpasso in extremis. Missione difficile ma non impossibile.

