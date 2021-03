Calciomercato Juventus, Ramos sull’addio di Cr7: “Vi dico la mia”

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos ha rilasciato un’intervista su Twitch nella quale ha parlato anche di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus Sergio Ramos/ Accostato a più riprese alla Juventus, Sergio Ramos ha parlato brevemente di Cristiano Ronaldo in occasione di una breve dichiarazione rilasciata sul suo profilo Twitch. Cr7, non dimentichiamolo, ha catalizzato l’attenzione mediatica dopo la prestazione non di certo entusiasmante offerta in Champions League contro il Porto. Ma il suo ex compagno di squadra ha parlato dell’addio del cinque volte pallone d’oro al Real Madrid. Ecco le sue parole:

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, la bomba dalla Spagna: c’è il Real

“Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo. Indubbiamente abbiamo perso molto quando se n’è andato, in termini di esperienza e di qualità. Ci mancano molto le sue giocate, ma sono convinto che anche il Real manchi a lui. Fino all’ultimo non credevo venisse ceduto, e speravo che potesse cambiare idea.”