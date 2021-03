Juventus-Napoli, UFFICIALE un altro rinvio: c’è la nuova data

Juventus-Napoli, c’è un nuovo rinvio. La partita non si giocherà il prossimo 17 marzo. La nuova data

Passa la linea voluta da De Laurentiis. C’è un nuovo rinvio per quanto riguarda Juventus-Napoli: non si giocherà il prossimo 17 marzo, ma il 7 aprile alle 18,45. L’ufficialità è arrivata pochi istanti fa.

L’eliminazione dalla Champions League ha aperto una nuova finestra nel calendario, e la Lega ha deciso di accettare le richieste del patron napoletano che già, le scorse settimane, aveva fatto di tutto per evitare mercoledì prossimo: il Napoli infatti avrebbe dovuto affrontare la squadra di Pirlo in mezzo alle trasferte di Milano contro il Milan e di Roma contro la squadra allenata da Paulo Fonseca. Ma anche la Juventus, come appare nel comunicato della Lega, è stata d’accordo allo slittamento.

Juventus-Napoli, la partita infinita

Sembrava tutto pronto affinché la gara, la prossima settimana, si giocasse. Invece così non sarà. Se ne riparla quando i calciatori ritorneranno dagli impegni per le Nazionali alla fine del mese di marzo. Una richiesta quella del patron del Napoli, che ha trovato appoggio in Agnelli.

La partita, ricordiamo, non venne disputata perché la società partenopea era stata bloccata dall’Asl e non potè partire per Torino. Poi la battaglia legale – prima era stata assegnata la vittoria 3-0 a tavolino e un punto di penalità agli azzurri – la Lega ha deciso di rimettere in calendario la gara. Che doveva essere disputata la prossima settimana, adesso questo nuovo cambio di programma. Juventus-Napoli non s’ha da fare.