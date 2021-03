Calciomercato Juventus, arriva la sentenza: “Meglio cambiare aria”

Calciomercato Juventus, arriva la sentenza su Cristiano Ronaldo: “Meglio che cambi aria. Il tentativo Champions è fallito”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Massimo Mauro ha parlato della situazione Cristiano Ronaldo: “E’ stato un tentativo straordinario di mettere qualcosa in più ad una squadra che aveva fatto due finali di Champions, ed è andata male. Soprattutto nel primo anno – ha spiegato Mauro – contro l’Ajax“.

“In quella stagione Cristiano Ronaldo poteva essere davvero determinante – ha continuato – e le ultime due sono state ingiudicabili per eccesso di delusione. Io penso, e direi che anche per lui sarebbe meglio cambiasse aria”.

Calciomercato Juventus, cosa serve ai bianconeri

Secondo Mauro, al momento alla Juventus serve qualcuno d’importante: “Serve trovare protagonisti, anche considerando che i centrocampisti centrali sono tutti stranieri. Fagioli ancora non lo abbiamo visto, non si sa se potrà diventare importante. Serve qualcuno che vicino ai vari Arthur, Bentancur, Rabiot, sia il Pirlo, il Platini della situazione”. Proprio nella zona mediana del campo, la società bianconera è chiamata ad intervenire la prossima stagione.

E poi, se veramente il club decidesse di cedere Cristiano Ronaldo – ha un altro anno di contratto e lui non vuole andare via – si deve trovare qualcuno che lì davanti vada a sostituirlo. Tenendo presente, anche, che il rinnovo di Paulo Dybala è sempre più difficile. Il tempo passa e di appuntamenti per iniziare una trattativa non ce ne sono. Sarà rivoluzione? Può anche essere, ma forse non serve nel reparto avanzato. Più importante andare a ricostruire la linea mediana, dove qualcuno di qualità e che possa fare la differenza serve davvero. Calciatori che al momento la Juve non ha in rosa.