Roma-Juventus, scatta l’operazione Coppa Italia per le bianconere. Inizio alle 12,30 per la gara d’andata delle semifinali

La Juventus di Rita Guarino, dopo aver messo praticamente mano al terzo scudetto consecutivo, tra poco scenderà in campo a Roma per la semifinale di Coppa Italia contro la squadra allenata da Betty Bavagnoli.

Le giallorosse, all’inizio del 2021, sono state battute dalle bianconere nella semifinale di Supercoppa. Una gara difficile quella di Chiavari, che Girelli e compagne hanno portato a casa solamente nel secondo tempo supplementare. Sarà difficile quindi oggi. Ma si gioca nell’arco dei 180′: e la Juventus ha tutte le carte in regola per centrare la finale. E’ il primo confronto tra le due squadre in questa manifestazione, il sesto in generale: negli altri cinque incroci, le bianconere hanno sempre vinto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: rinnovo o addio? È tempo di decidere