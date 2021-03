Calciomercato Juventus: rinnovo o addio? È tempo di decidere

Calciomercato Juventus, è tempo di decidere se rinnovare o salutarsi: sarà decisivo il finale di stagione del bianconero

Salutarsi per sempre o allungare il matrimonio? La domanda che tutti si fanno al momento è quella relativa al rinnovo di Paulo Dybala: da quando il suo procuratore, nello scorso autunno, non è stato fatto entrare alla Continassa, la Joya ha praticamente finito di giocare. Non per scelte tecniche, ma per i vari infortuni che lo hanno costretto ai box.

L’ultimo quello al ginocchio, che l’argentino sembra non riesca proprio a mettersi alle spalle. Una situazione delicata a poco più di un anno dalla scadenza naturale del contratto. Al momento però, di appuntamenti per iniziare a discutere non ce ne sono. Probabilmente dipenderà tutto dal finale di stagione del calciatore. O dà qualcosa in più al rientro, oppure sarà addio.

