Cagliari Juventus, le parole del capitano Giorgio Chiellini nel post partita della gara di Cagliari vinta per 3 a 1.

Cagliari Juventus, il capitano Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel commentare la vittoria di squadra. Proprio questo il focus delle parole del capitano, ecco cosa ha detto: “Un po’ di stanchezza alla fine ma abbiamo reagito sul campo in questo momento parlare non serve. Bisogna stare uniti continuando a dimostrare che ci crediamo fino alla fine. Loro ottima squadra ma abbiamo meritato: se siamo uniti e giochiamo insieme possiamo fare le cose in grande”.

Il capitano Chiellini ha poi continuato rispondendo al paragone sull’Inter dell’ex Antonio Conte:

“noi non guardiamo l’Inter, loro sono avanti, fanno la corsa con loro stessi, ci incontreremo alla fine e vedremo. Alla penultima vedremo dove siamo arrivati“.