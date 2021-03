Juventus, la gaffe di Lapo su Gianni Agnelli: il web non perdona

Juventus, la gaffe di Lapo non è passata inosservata. Nel ricordo del nonno Gianni Agnelli, il web non perdona l’errore del rampollo

Sono passati due giorni. La ricorrenza del centenario di Gianni Agnelli non è stata una data come tante per la Juventus e la Ferrari. Molti lo hanno voluto ricordare. E anche Lapo Ekann non poteva esimersi.

Il nipote infatti è stato intervistato da Tuttosport, che ha dedicato ad Agnelli un lungo speciale. Con commenti, inserti, e appunto delle chiacchierate con le persone più vicine all’avvocato. Il problema però è stato un altro. Nell’articolo ovviamente è in evidenza il titolo: “Nonno, un supereroe della Marvel, per me era Superman”. L’errore non è passato inosservato al popolo del web.

LEGGI ANCHE: Gianni Agnelli, oggi avrebbe compiuto 100 anni il simbolo della Juventus