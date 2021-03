Juventus, per Dybala si ipotizza la data del rientro

La Juventus oggi sarà di scena a Cagliari per il suo impegno di campionato nel quale dovrà fare a meno di diversi elementi in tutti i reparti.

Fuori Demiral in difesa, mancano Bentancur e Ramsey a centrocampo e nemmeno Buffon è stato convocato per questo match a causa di una lombalgia. In attacco ancora una volta Pirlo dovrà rinunciare a Dybala, che ormai non si vede in campo dall’inizio di gennaio. Quella che sarebbe dovuta essere una assenza solamente per un paio di settimane, adesso si sta trasformando in un calvario per il giocatore. Che ogni volta che è vicino al rientro deve puntualmente rimandarlo al futuro, non avendo superato il fastidio al ginocchio.

