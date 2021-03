Calciomercato Juventus, gli occhi delle big sull’obiettivo bianconero

Calciomercato Juventus, su Vlahovic della Fiorentina ci sarebbero gli occhi di Roma e Milan, pronte all’affondo decisivo per il serbo

Non solo la Juventus su Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche altre due squadre del campionato italiano avrebbero messo gli occhi sull’attaccante della Fiorentina che sabato scorso, a Benevento, è stato decisivo con una tripletta nei primi 45 minuti.

Nelle scorse settimane il serbo era stato accostato alla formazione bianconera. Adesso, però, in vantaggio ci sarebbe soprattutto la Roma, che lo ha cercato con insistenza anche nel corso della finestra di mercato invernale. Soprattutto pensando ad un possibile addio di Dzeko. Le ultime prestazioni, inoltre, hanno fatto lievitare il costo del cartellino del calciatore. Una cifra non indifferente.

Calciomercato Juventus, il costo del cartellino di Vlahovic

Per portarlo via alla Fiorentina, adesso, servono almeno 60 milioni. È questa la cifra che i viola richiedono per il proprio centravanti che sta diventando sempre più decisivo. Vlahovic oltre a essere giovanissimo (è un 2000, il 28 gennaio ha compiuto 21 anni) ha già messo a segno 12 reti in questa sua prima stagione da titolare inamovibile con la maglia viola.

Un elemento di sicuro valore ma anche di sicuro avvenire. Ma la concorrenza adesso è davvero alta. Pensando, inoltre, che la dirigenza bianconera ha in mente il riscatto di Morata, sembra improbabile che a queste cifre possa chiudersi l’affare. Sarà difficile anche per Roma e Milan, che sicuramente anche a livello economico non navigano in buone acque. Ma al momento sembrano più vicine della Juventus all’obiettivo.