Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più propensi a fare il grande colpo in attacco, ma solo se parte Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, due soli nomi per l’attacco dei bianconeri. Ma tutto diventerà possibile solo grazie a cessioni importanti. La crisi economica imporrà, ancora, sacrifici. Si potrà comprare so lo davanti a cessioni, ed è comunque auspicabile vista la rifondazione che stanno vivendo in casa bianconera. Non è dunque paradossale attenderci colpi in uscita davvero importanti ma le sorprese potrebbero arrivare anche in entrata. Un super colpo che verrà preceduto da una super cessione, in pratica. Uno dei possibili partenti è sempre lui, Cristiano Ronaldo. Nonostante la tripletta di ieri sera che ha risposto alle critiche post eliminazione Champions League, il portoghese con il suo stipendio da 31 milioni costa davvero troppo le casse bianconere. Una sua cessione non è dunque da escludersi.

Calciomercato Juventus, se parte Ronaldo due soli sostituti

Con la partenza del portoghese ci sarebbero dunque entrate importanti. Due nomi in particolare sono finiti sul taccuino di Fabio Paratici, stiamo parlando di Icardi e Haaland. Due profili già cercati in precedenza dalla dirigenza bianconera. Icardi è un obiettivo dichiarato da diversi anni, la sua avventura al Psg si alterna fra alti e bassi e nonostante l’investimento importante dei parigini, non è in dubbio che a fine stagione l’argentino possa, nuovamente, tornare sul mercato. Juventus manco a dirlo è in pole, ma per permettersi un acquisto del genere dovrà, necessariamente, cedere uno fra il portoghese o Paulo Dybala.