Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo in bilico: “Non so se sta bene”

Nel prossimo calciomercato della Juventus sarà sicuramente la questione Cristiano Ronaldo a tenere banco. Quale futuro per il calciatore portoghese.

Le critiche a CR7 non sono mancate nel corso dell’ultima settimana, dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto coincisa con una serata storta del campione della Juventus. Che ha reagito alla grande nel weekend, visto che sono state tutte sue le reti che hanno consentito alla sua squadra di andare a vincere sul campo del Cagliari. Una prova super quella di Ronaldo, che però continua a far parlare di sè soprattutto per il futuro. Rimarrà o meno a Torino? O magari farà ritorno al Real Madrid?

