Calciomercato Juventus, cosa dicono le quote su Aguero

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo, con continui rumors su possibili colpi in entrata e in uscita nel club bianconero.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club di rinnovare e rinforzare una rosa che ritenterà l’assalto alla Champions League. Alla fine della stagione in corso la dirigenza bianconera farà le sue valutazioni e cercherà di capire su quali pilastri costruire la squadra del domani. Mai come quest’anno tra i futuri parametri zero ci sono tante occasioni, tanti campioni pronti a cambiare maglia senza spendere un euro per il loro cartellino. E tra questi c’è anche Sergio Aguero, stella del Manchester City.

