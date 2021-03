Calciomercato Juventus, Dybala out: decisa la sua prossima destinazione

Dybala lascerà la Juventus? Calciomercato, la Premier League chiama la Joya: Chelsea e Tottenham sono pronte a sfidarsi

Calciomercato Juventus Dybala/ Il futuro di Paulo Dybala, come si sa, da qualche mese è diventato un vero e proprio rebus. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022: l’accordo per il prolungamento con la Juventus non c’è, e la fumata bianca tarda ad arrivare. La discrepanza tra domanda ed offerta, sebbene nelle ultime settimane siano stati fatti timidi passi in avanti, è ancora piuttosto importante, e le probabilità che l’ex attaccante del Palermo possa lasciare la Vecchia Signora al termine di questa stagione diventando sempre più concrete.

Ecco perché, secondo quanto riportato da stop and goal, si sarebbe aperta una disputa in Premier League tra due club per cercare di mettere le mani sull’attuale numero 10 della rosa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Chelsea e il Tottenham avrebbero pronta un’offerta da circa 50 milioni di euro per vincere le resistenze della Juventus, che sta valutando con molta attenzione il da farsi.