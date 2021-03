Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid già in estate, Perez avrebbe già scelto il sostituto del francese.

Calciomercato Juventus, Zidane in bianconero? Possibile ma bisognerà capire come succederà nel finale di stagione dei Merengues. Annata decisamente complicata, più del solito, per i blancos, ecco perché il presidente Florentino Perez avrebbe preso in considerazione l’idea di cambiare la guida tecnica già la prossima estate. E sappiamo come Zizou (come si faceva chiamare da giocatore) sia ancora il prescelto del presidente Andrea Agnelli che potrebbe seriamente mettere in discussione il già certificato Pirlo proprio qualora il francese si liberasse in estate.

Calciomercato Juventus, Perez ha deciso il futuro di Zidane

Zidane in bianconero potrebbe rappresentare quello stimolo in più per puntare alla Coppa dalle grandi orecchie, ma non sarà comunque semplice. Certamente lo stesso allenatore francese non ha mai escluso un suo possibile ritorno di fiamma con la società bianconera, dove ha militato da giocatore per diverso tempo. Insomma tutto si legherà al suo futuro e dalla scelta di Peres che sembra tutt’altro che banale. Il presidente del Real Madrid ha le idee molto chiare su quello che sarà il – possibile – prossimo allenatore.