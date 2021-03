Calciomercato Juventus, colpo dallo United: Inter e Roma beffate?

Mata alla Juventus, calciomercato: i bianconeri sognano il colpo a parametro zero, ma devono fare i conti con la Roma e con l’Inter

Calciomercato Juventus Mata / Il mercato degli svincolati è sempre stato sfruttato dalla Juventus per cercare di puntellare la rosa a disposizione dei vari allenatori che nel corso degli anni si sono succeduti sulla panchina bianconera. Ovviamente non sempre i colpi low cost hanno dato i risultati sperati: basti ricordare, ad esempio, gli acquisti di Rabiot e Ramsey, che fino a questo momento hanno assolutamente deluso le attese. Tuttavia, è impossibile dimenticare i vari Pogba, Pirlo, Dani Alves, Evra, Llorente, il cui impatto sul campionato italiano e sulla realtà bianconera in generale è stato devastante.

Sebbene negli ultimi anni il lavoro di Paratici si è incentrato prevalentemente a svecchiare una rosa corroborata da numerose vittorie, il CFO juventino starebbe setacciando anche quest’anno il mercato dei parametri zero, alla ricerca di un rinforzo con il quale incrementare il tasso qualitativo della compagine a disposizione di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore, a detta di tuttojuve.com, è tornato ad essere accostato ai campioni d’Italia uscenti il profilo di Juan Mata, ormai in rotta di collisione con lo United, club con il quale non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza quest’estate.