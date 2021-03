Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo passa ad un bivio: o rimane o verrà scambiato magari con Pogba al Manchester United.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 passa da un bivio. Il numero 7 bianconero potrebbe lasciare Torino in estate, nonostante le parole del direttore Fabio Paratici, che nel pre partita di Cagliari, diceva che “Cristiano sarà il futuro della Juventus”. Ma così non sarà di certo, o almeno non è confermato. Aleggiano ancora ipotesi di un suo addio a fine stagione, all’estero. Due squadre su tutte: Real Madrid e Manchester United.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al bivio: si prospetta il super scambio

La verità passa tutta da Cristiano. Qualora consensualmente le parti decidessero di allontanarsi, ecco che, le ex di CR7 potrebbero farsi avanti. Con il Manchester United c’è un feeling particolare e in più una pedina di scambio che farebbe molto comodo ai bianconeri, stiamo parlando di Paul Pogba, il centrocampista francese che è ancora oggi il grande rimpianto della dirigenza, la sua cessione non ha mai colmato – realmente – il settore di centrocampo. La voglia di riavere Pogba e tanta e si potrebbe sfruttare proprio l’interesse degli inglesi per Cristiano Ronaldo.