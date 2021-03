Morata, l’idea della Juventus per la prossima estate

La Juventus ha valutato positivamente la stagione finora disputata da Alvaro Morata. Paratici mette a punto un piano per prolungare la partnership.

Alvaro Morata ha vissuto una prima parte di stagione fantastica. Protagonista assoluto in campionato e Champions League. Poi l’infortunio e qualche prestazione al di sotto delle aspettative. Il canterano, però, pare aver convinto lo staff tencico della Vecchia Signora. Ecco perché Paratici è intenzionato a trovare una soluzione con l’Atletico Madrid a giugno in modo da prolungare l’esperienza del numero nove a Vinovo. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione.

Alvaro Morata, futuro tutto da scrivere

Morata nonostante qualche recente passaggio a vuoto è stato un punto fermo della stagione e il suo futuro in bianconero pare assicurato. Le difficoltà della stagione di Dybala, per lo più indisponibile, quasi mai al 100 per cento, sono note. Lo stallo nel rinnovo del contratto anche. Così il giocatore in prestito è quello dal futuro più scritto. La Juventus può riscattarlo in estate dall’Atletico Madrid a 45 milioni, o rinnovarne il prestito per altri 10 (rendendo poi il trasferimento definitivo nel 2022 per 35). Il dubbio è soltanto questo, e la soluzione arriverà in base alle convenienze di bilancio delle Juventus e degli spagnoli.