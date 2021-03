Calciomercato Juventus, addio Alaba: Oliver Kahn rivela tutto

Alaba alla Juventus, calciomercato: Oliver Kahn ha rilasciato una dichiarazione a Kicker che certifica l’addio dell’austriaco

Calciomercato Juventus Alaba/ Da alcuni mesi, il futuro di David Alaba ha catalizzato l’attenzione mediatica. Il difensore austriaco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza quest’estate, avendo manifestato in più di una circostanza la sua intenzione di cambiare aria. Sul poliedrico austriaco da tempo c’è la fila: al momento in pole position sembra esserci il Real Madrid, ma i Blancos non hanno ancora chiuso l’affare, dal momento che le richieste di Alaba sono piuttosto importanti.

Si parla di una richiesta di un quadriennale a 12 milioni annui, a fronte di un’offerta di 8-9. Ecco perché il Paris Saint Germain e la Juventus, che sembravano tagliate fuori, hanno ancora una speranza, anche se in realtà, soprattutto per quanto concerne i bianconeri, sono piuttosto risicate le possibilità che Alaba possa cedere alle lusinghe dei piemontesi, che sarebbero più propensi a dirottare le proprie attenzione su un profilo come Robin Gosens. Quello che è certo è che Alaba lascerà il Bayern, dopo tanti anni di successi personali e di squadra.