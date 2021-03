Juventus, le condizioni di Alex Sandro: quando può tornare

Per la Juventus qualche ora di meritato riposo in vista della ripresa degli allenamenti. Il Benevento sarà il prossimo avversario dei bianconeri in serie A.

Inutile sottolineare come anche quella contro l’undici di Pippo Inzaghi sia una partita assolutamente da vincere per una Juventus che crede ancora nella rimonta sull’Inter capolista. Scontato dire però come non si possano commettere passi falsi. Pirlo deve valutare in questi giorni le condizioni dei giocatori acciaccati ma nel frattempo paiono arrivare delle buone notizie dall’infermeria.

