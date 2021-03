Bentancur lascia la Juventus? Calciomercato, spunta una clamorosa novità

Calciomercato Juventus, cessione Bentancur: il futuro del centrocampista uruguayano è un mistero. Le ultime indiscrezioni alimentano dubbi in casa bianconera

Calciomercato Juventus Bentancur/ Nel momento in cui la Juve ha deciso di imbastire lo scambio Pjanic-Arthur, nella mente dei vertici dirigenziali bianconeri c’era il desiderio di puntare con decisione su Rodrigo Bentancur, che sembrava rivitalizzato dalla cura Sarri. A distanza di poco meno di un anno, molte cose sono successe: l’ex Boca ha deluso le aspettative, denotando non pochi problemi in fase di impostazione. Adattato in più di una circostanza al ruolo di play basso, molte volte ha commesso degli errori che la compagine di Pirlo ha pagato a caro prezzo, l’ultimo dei quali è costato il goal che ha permesso al Porto di passare in vantaggio.

Ecco perché un eventuale addio del Benta, che ad inizio stagione sembrava da escludere, oggi come oggi potrebbe rivelarsi una soluzione piuttosto accomodante per le casse del club bianconero. Secondo quanto riferito dalla redazione di tuttojuve.com, nel caso in cui arrivasse un’offerta di un certo tipo, Fabio Paratici si siederebbe al tavolo delle negoziazioni.