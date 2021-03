Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Paratici si scaglia contro i compagni

Aguero alla Juventus, calciomercato: l’attaccante del Manchester City si infuria con i compagni di squadra, rei di non passargli la palla

Calciomercato Juventus Aguero / Sebbene manchino ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale della sessione estive di calciomercato, anche in questo frangente non mancano le indiscrezioni e i rumours sui quali è possibile catalizzare la nostra attenzione. Alcuni di questi, nelle ultime settimane, riguardano il Kun Aguero, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il City in scadenza quest’estate, e sembra essere sempre più vicino ad un addio.

Complice vari problemi di natura fisica, il Kun questa stagione ha visto il campo molto poco, trovando la prima rete soltanto su rigore contro il Fulham la scorsa settimana. Guardiola in questo momento preferisce giocare con un falso nueve come Gabriel Jesus, piuttosto che affidarsi all’estro e alla fantasia del genero di Maradona, a cui sembra di vivere alla stregua di un separato in casa.