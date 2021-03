Calciomercato Juventus, accordo vicino per il rinnovo del contratto

Il calciomercato della Juventus non sarà solamente incentrato sugli acquisti e sulle cessioni da effettuare, ma anche sui rinnovi da chiudere al più presto.

Blindare i calciatori che saranno quelli sui quali contare per il futuro è una delle missioni della dirigenza bianconera, chiamata anche ad un ringiovanimento dell’organico. Specie in difesa, dove ci sono diversi elementi che hanno superato i trent’anni. In quest’ottica va letta l’intenzione del club di blindare il difensore centrale Radu Dragusin, classe 2002, perno dell’Under 23 e con già apparizioni nella squadra di Pirlo, che non ha certo avuto alcuna preclusione per lanciare giovani in questa stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo ma arriverà ad una condizione