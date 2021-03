Calciomercato Juventus, l’obiettivo per la difesa diventa impossibile

Si continua molto a parlare di calciomercato in casa Juventus in questi giorni che precedono l’ultimo impegno prima della sosta dei campionati.

E’ inevitabile che lo sguardo della dirigenza bianconera, così come quella degli altri club europei, sia già rivolta alla prossima stagione. C’è bisogno di pianificare il futuro e di appuntare i nomi di quelli che potrebbero essere rinforzi graditi all’allenatore Andrea Pirlo. Uno di questi è Nuno Mendes, 18 anni, terzino rivelazione dello Sporting Lisbona. Un obiettivo che però sembra già quasi impossibile da raggiungere.

Calciomercato Juventus, City in pole per Nuno Mendes

Come riporta Calciomercato.it, sembra davvero impossibile che la Juventus riesca a mettere le mani sul giovane laterale portoghese. I bianconeri sono interessati al calciatore dello Sporting così come lo sono in Italia anche il Milan e il Napoli. Ma il futuro di Nuno Mendes sarà molto probabilmente in Premier League con la maglia del Manchester City. Guardiola lo vuole nella sua squadra per il prossimo anno e i citizens hanno anche una carta da giocare per abbassare le richieste economiche dei portoghesi, ovvero il laterale destro Porro che è un titolare dei biancoverdi. A questo punto logico pensare che la Juve dovrà guardare altrove per cercare rinforzi.