Calciomercato Juventus, ormai è ai saluti: sirene inglesi, il Chelsea fa sul serio

Calciomercato Juventus, ormai l’attaccante è ai saluti. Pronta la destinazione per l’argentino che lascerà probabilmente a fine stagione

Ormai sembra davvero finita: la Juventus e Dybala si dovrebbero lasciare alla fine della stagione. E sarebbe anche pronta la soluzione per il centravanti argentino che falcidiato da infortuni ormai è fermo ai box da tempo immemore. Alcune indiscrezioni danno il Chelsea pronto a farsi avanti per la Joya: l’offerta sarebbe di 60 milioni di euro.

Ma, oltre ai Blues, che nello scorso mercato hanno investito molto in attacco portando a Londra Havertz e Werner, ci sarebbe anche il Tottenham di Mourinho (oltre al Manchester United) che avrebbero chiesto informazioni sull’attaccante. La cosa certa è che sotto quella cifra la Juventus difficilmente farà partire le trattative.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’astro nascente rinforzo per la fascia sinistra

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, divorzio in arrivo alla fine della stagione

Calciomercato Juventus, distante il Psg

Nelle scorse settimane, inoltre, anche il Psg sembrava potesse essere interessato alla punta argentina. Ma in questo momento arrivano sempre maggiore insistenza le voci di un passaggio in Premier League per Dybala. A meno che, alla fine, non si presenti davvero il Barcellona mettendo sul piatto il cartellino di Griezmann. Ma al momento non giunge nessuna conferma.

Rimane il fatto che l’avventura di Dybala sembra davvero al capolinea. Il mancato incontro tra il suo procuratore e la società in questo inverno, hanno probabilmente indirizzato la questione. Nessuna sorpresa sarebbe prevista nei prossimi mesi. La Juventus, inoltre, avrebbe anche deciso di tenere Ronaldo sacrificando di conseguenza la Joya per puntare ad una prima punta importante (Icardi, Vlahovic e Milik nel mirino).