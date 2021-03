Calciomercato Juventus, occasione dal Real: si libera a parametro zero

Vasquez alla Juventus, calciomercato: i bianconeri fiutano il colpo a parametro zero dal Real Madrid. Le ultime

Calciomercato Juventus Vasquez/ Importanti novità sul fronte calciomercato per quanto concerne la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i bianconeri avrebbero sondato con un certo interesse la situazione relativa a Lucas Vasquez, il cui contratto con il Real Madrid, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. Come riportato da tuttojuve.com, aumentano sempre di più le possibilità di un addio del laterale iberico classe ’91, che a dispetto della considerazione mostrata nei suoi confronti da Zinedine Zidane, sembra avere le valigie in mano.

L’entourage del calciatore sta cominciando a guardarsi attorno, alla ricerca di una squadra in grado di assecondare le richieste economiche del calciatore, che dovrebbero attestarsi sui 3,5 / 4 milioni annui. Oltre alla Juve, anche il Milan valuta la situazione con molto interesse, anche perché l’asse Madrid-Milano nelle ultime sessioni di calciomercato ha dato frutti piuttosto proficui, come testimonia il colpo Theo Hernandez.