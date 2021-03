Dybala vede la luce alla fine del tunnel. La Juventus lo aspetta

Paulo Dybala sta cercando di venire a capo del proprio calvario. La Juventus non lo ha mai avuto a disposizione in questa stagione.

Il cliente più assiduo e noto del J Medical in questa stagione è il miglior giocatore di A della scorsa. Per Paulo Dybala sembra arrivato il momento del rientro (dopo la sosta). Averlo davvero a disposizione e in forma cambia le prospettive. La Joya come un nuovo acquisto e “turbo” per la rincorsa? All’appello mancano 9 gol e circa gli stessi assist: serviranno. A parlare così è la Gazzetta dello Sport che stamattina dà tempi certi per il rientro del talentoso numero dieci bianconero.

